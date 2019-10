Traagilises avariis osalenud vormelipiloot läbis üliraske operatsiooni 

"Viimased paar nädalat on olnud minu jaoks väga karmid, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Olen kursis, et olukord minu jalgadega, on väga ebaselge. Eriti parema jalaga. Mõistan, et minu taastusravi tuleb väga pikk ja keeruline," vahendab Kronen Zeitung Correa esimesi sõnu pärast operatsiooni.