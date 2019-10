Tõnu Kaukis: arvan, et Maicel Uibo järgmine siht on Erki Noole Eesti rekord, ja ta saab sellest jagu! 

Pisar Kaukisel silmanurka ei tulnud, ent ta koges suurt rõõmu. "Maicelil oli väärt palgapäev. Tal pole midagi lihtsalt tulnud, vigastuste pärast on ta pidanud päris palju tiitlivõistlusi katkestama. Ega kümnevõistleja elu kerge ole. Kuid Maicel on suutnud kõigest välja tulla, müts maha! Abikaasa (Bahama sprinter Shaune Miller-Uibo – toim) ja tema pere on teda kindlasti aidanud."

Kaukis märkas juba keskkooli ajal, et Uibo ihkab tipptasemele tõusta. "USA ülikooliga võttis ta ise ühendust ja hakkas asju ajama. Ta on peaga poiss," rõhutab treener.

Dohas võitis Uibo MM-hõbeda isikliku rekordiga 8604 punkti. "Olen seda meelt, et Maicel peab oma trumpalasid julgelt edasi arendama," lausus Kaukis. "Olen kindel, et järgmine kord jookseb ta 100 meetrit alla 11 sekundi. Arvan, et Eesti rekord (kuulub 8815 punktiga Erki Noolele – toim) on Maiceli järgmine eesmärk, ja ta peaks sellest jagu saama. Varu leidub nii 100 m kui ka 400 m jooksus, samuti kaugushüppes ja tõkkesprindis, ketast võib ta heita 49 meetri kanti."