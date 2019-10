Suri dopinguplekiga olümpiamedalist 

Eile õhtul teatati, et Mayer viidi vaimuhaiglasse, sest ta olevat ähvardanud ennast tappa.

Samal ajal lahkusid Torinost Austria koondise juhtidele teatamata Perner ja Rottmann. Austria reageeris mõlema mehe diskvalifitseerimisega. Võimalik, et kahel laskesuusatajal keelatakse osavõtt ka järgmistest taliolümpiamängudest. «Kui nad nii äkki lahkuvad, pole nad võistlemisest huvitatud,» järeldas Austria Olümpiakomitee peasekretär Heinz Jungwirth.

Eile õhtul põhjendas üks põgenejaist, Perner, oma tegu ebainimliku läbiotsimisega ööl vastu pühapäeva. «Kaks korda pidin end üleni riidest lahti võtma. Politsei ütles, et minu juurest leiti asju, mida mul poleks tohtinud olla. Eelistasin koju sõita, enne kui nad panevad mind vangi,» selgitas Perner. «Nad tahtsid, et ma kirjutaks alla ühele paberile, kuid ma keeldusin, sest ei saanud itaalia keelest aru. Siis nad karjusid niimoodi, et mul tekkis hirm.»