Salapärane Pevkur: võrkpallikoondise peatreeneri kandidaatide seas on ka maailmas tuntud nimesid 

Arvestades, et meeste koondise peatreener Gheorghe Cretu astus ise tagasi ning Andrei Ojametsa kohustused rahvusnaiskonna peatreenerina lõppesid pärast EMi, otsustas juhatus alustada täna otsinguid nii naiste kui meeste koondise peatreeneri kohale ja moodustada töörühma, kuhu kuuluvad alaliidu president Hanno Pevkur, juhatuse liige Jaano Haidla, peasekretär Helen Veermäe ja nii naiste kui meeste koondiste kaptenid Julija Mõnnakmäe ning Kert Toobal.

Eesti koondise eelmine peatreener Gheorghe Cretu (vasakul) ja Kert Toobal. Foto: Alar Truu

Pevkuri sõnul on lähinädalate eesmärk selgitada välja võimalikud kandidaadid ning seejärel sõeluda välja “short-list”, kellega hakata pidama juba konkreetseid läbirääkimisi. “Ühtegi konkreetset nime hetkel avalikustada ei saa, aga võin kinnitada, et nii meeste kui naiste koondise peatreeneri kandidaatide ringis on mitmeid nii Eestis kui mujal maailmas tuntud nimesid,” täpsustas Pevkur.