Raina Uibo: kirjutasin Maicelile, et ema jäi ka ellu! 

"Kodus on vabam õhkkond," selgitab Raina, miks ta Doha MMi meelsamini televiisorist vaatab. "Saan oma emotsioonidega üksi olla ja vajadusel eemale minna, pinget on lihtsam taluda. Ma ei ole pisarate valaja, aga mu ärevus avaldub teistmoodi. Sisimas on meeletu ärevus, pulss läheb kõrgeks."