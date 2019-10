ÕL DOHAS | Päev enne öist kõrbemaratoni: Nurme ja Fosti seavad kõrgeid eesmärke! 

Nurme tunnistab, et oodata on ootamatusi täis maratoni, kus tema unistab väga kõrgest kohast. „Minu jaoks on siin kõik praegu uus, sest jõudsin Dohasse umbes 36 tundi tagasi,“ ütleb ta reedel õhtupoolikul kella nelja paiku. „Olen vaid korra siin jooksmas käinud ja peamiselt olen infot saanud teiste inimeste käest.“

Nurme puhul on huvitav ka fakt, et ta elab MMil Colorado ajavööni alusel. Seega algab Doha maraton tema jaoks umbes kolme-nelja ajal päeval, mitte keskkööl. „Praegu alles ärkasin ja sõin hommikust. Usun, et MMi maraton toimub minu jaoks parajal kellaajal. Läksingi Coloradosse selle mõttega, et ajavahega mängida.“

Millise eesmärgiga Nurme starti läheb? „Viimase kuue nädala treeningud on üle keskmise hästi õnnestunud. Lisaks olen praegu enam-vähem terve. Kui saan tervisehädadeta lõpuni joosta, loodan kõrges mängus olla.“

Kas see tähendab, et plaanis on üle joosta näiteks Fosti Pekingi MMi 20. koht? „See oleks kindlasti suurepärane saavutus. 20 hulgas oleksin rahul, aga julgen mõelda ka natukene kõrgemale. Väga hea õnnestumise korral võiks ka esikümnesse joosta. Kui mul sellist usku poleks, siis miks üldse siia tulla. Usun, et esikümnesse jõudmine on võimalik.“

Fosti sõnastab oma eesmärgi järgmiselt: „Tahan joosta oma MMide parima tulemuse, vahet pole, kas koha või aja poolest.“ Tema valmistus Doha maratoniks hoopis teises rütmis kui Nurme, saabudes kõrbelinna juba 23. septembril, et kliimaga harjuda. „Sel nädalal tunnen esimest korda, et keha hakkab kuumaga harjuma. Kuni esmaspäeva hommikuni ei saanud ma päris hästi aru, kuidas siin üldse joosta on võimalik. Nüüd hakkab keha harjuma,“ muljetab ta.

„Usun, et varem siia tulek oli õige otsus. Saan katsetada, kuidas peaks vedelikke tarbima. Kõht on mulle alati probleeme valmistanud, aga ka selle koha pealt on läinud paremaks. Tundub, et olukord on positiivne.“ Fosti on seni käinud jooksmas veidi enne keskööd, kiiremad treeningud on ta teinud veidi varasemal kellaajal.