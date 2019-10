ÕL DOHAS | Magnus Kirti ergutavad MMil ka ema ja õde 

Samas teab Tõrvast pärit 29aastane sportlane, et head esinemist ootavad temalt kõik kaasmaalased. Dohasse on saabunud ka Kirdi ema ja õde.

Septembri teises pooles harjutas mullu Berliini EMil pronksmedali võitnud Kirt Hispaanias, kus ta lennutas kontrollvõistlusel oda üle 88 meetri joone. Enne Katari tulekut timmis ta vormi kodumaal.

Laupäevasel eelvõistlusel on kvalifikatsiooninorm 84.00 meetrit. Kas Kirt ihkab sellest avakatsel jagu saada? "Pigem mõtlen, et mul on kvalifikatsiooni läbimiseks kolm katset," arutleb ta. "Ei tasu endale pinget peale panna, et pean normi täitma esimese viskega. Nii võib käsi värisema hakata."

Mida Kirt enne etteastet teeb? "Hommikul on väike soojendus," selgitab ta. "Vabal ajal olen pigem filmivaataja. Ma pole kunagi enne võistlust medalitest rääkinud, pigem olen üritanud võistlusmõtteid peast tõrjuda. Aga nüüd on juba paras aeg end võistluslainele seada, et õige surin sisse tuleks."