TOHOH! Barcelona kavatseb suvise megaostu Neymari vastu vahetada, kuna Messi ei saa temaga hästi läbi 

Jutt käib eelkõige Antoine Griezmannist, kes juulis Atleticost 120 miljoni euroga osteti. Prantslane on küll vahelduva eduga uues tiimis säranud - üheksa mänguga kolm väravat -, kuid meeskonda sulandunud ta veel ei ole. Hiljuti tunnistas ründaja, et Barcelona kapteni Lionel Messiga on tal suhted keerulised. Õigemini, meestel polegi mingit läbisaamist: kumbki mängija pole lihtsalt kuigi suur jutumees.