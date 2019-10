ÕL DOHAS | Mullu Berliinis kulla ja hõbeda noppinud sakslased põrusid! Kirt: ei saa öelda, et olukord kuidagi lihtsamaks muutus 

Avakatsel lendas Kirdi oda 81.00. „See oli seotud närvide ja pingega. Esimesed katsed on alati natukene keerulisemad. Hakkasin rabistama ja paiskasid oda üle. Tegelikult polnud see kõige kehvem katse, kuid jõud ei läinud otse odasse,“ selgitas Kirt.

Võistlus tõi kaasa ka paar üllatust: Andreas Hoffmann sai MMil 20. ja Thomas Röhler 23. koha. Mullusel MMil said just need kaks sakslast Kirdi ees kulla ja hõbeda. „Ei saa öelda, et olukord kuidagi lihtsamaks muutus. Stardinimekirja vaadates oli näha, et paljudel on kõvad rekordid,“ arutles eestlane.