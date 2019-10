Ott Tänak: teiste sõitjate kiirus tegi tänase päeva eilsest keerulisemaks 

Ott Tänak WRC otse-eetris: "Päev oli nõudlik. Keeruline osa oli see, et vihma ei sadanud, mis tegi tee libedaks. See oli nagu poleeritud. Kohati oli ka udu, kuid teiste sõitjate kiirus tegi tänase päeva eilsest keerulisemaks.

Kui igal katsel on vahed alla sekundi, siis kokkuvõttes on 11 sekundit päris suur edu. Homme on väga lühikesed katsed. Oleme neid sõitnud, teame, mis meid ootab. Samas pole see 11 sekundit mitte midagi, peame kindlasti head kiirust hoidma."