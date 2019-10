Toyota tiimiboss: Tänak sõitis veatult ja olen enesekindel ka viimase päeva eel 

Viimaseks päevaks on nii Tänak kui ka Meeke heal positsioonil. Vahed pole endiselt suured, kuid olen enesekindel, et kõik läheb meie plaani järgi ka pühapäeval."

Kuigi täna kavas oleva viie kiiruskatse kogupikkus on vaid 38,4 kilomeetrit, pole töö tehtud. Tänaku edu lähima jälitaja Thierry Neuville´i ees on 11 sekundit.

"Edu pole suur, nii et rahulikult ei saa me kindlasti võtta," märkis Tänak. "Samas pole nädalavahetuse jooksul keegi veel nii pikalt juhtinud. Siiski on Walesis raske enesekindel olla, sest tuleb suruda viimasel piiril ning üllatusi juhtub tihti."