Nurme ja Fosti – väga tarkade pikamaajooksjate musterkujud 

Dramaatilise naiste maratoni põhjal võis arvata, et meeste võistlus kujuneb samuti äärmuslikuks katsumuseks. „Enne starti on pinged ikka üleval, vahel ütled isegi treenerile: ole vait!“ rääkis 42 195 meetrit ajaga 2:17.38 läbinud Nurme. Ja lisas: „Eelmisel laupäeval tekkis mul väike pöiavigastus, mis õnneks ei seganud.“

Ühtlasi kiitis Nurme raja ääres ergutanud kaasmaalastest pöidlahoidjaid. „Eesti fännid on tublid,“ nentis ta. „Neid jagub kõikjale. Alles olid paljud Hollandis võrkpalli-EMil, päris paljud on praegu Walesi rallil. Mind üllatas, et Katari on kohale tulnud sada eestlast. See riik asub meie kodumaast kaugel.“