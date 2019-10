DOHA BLOGI | Deivil Tserp | Katar – õige või vale koht MMi(de) korraldamiseks? 

Ma ei tea, kas sekkus Allah või veelgi müstilisem tegelane, vanake Hottabõtš, aga ühtäkki tekkis staadionil melu. Loomulikult võis tihti tunnetada, et see ei ole spordipidu, vaid liivakastidisko. Kümnevõistluse lõpus kõlasid muusikahitid nii valjult, et detsibellid pidid Doha loomaaias rahulikult tukkunud kaelkirjakud tagajalgele ajama. Kujundlikult jätkates – Maicel Uibo tõmbas õnnerattast välja suuruselt teise võidu ja Janek Õiglane lahkus areenilt lohutusauhinnaga.

On, kuidas on. Katar läheb ajalukku äärmuslikes tingimustes ja ebatavalisel ajal toimunud kõrgetasemelise kergejõustiku-MMi korraldajana. Kellelegi see võistlus meeldis ja kellelegi valmistas ränga pettumuse. Aga nii on ja nii jääbki.