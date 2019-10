Walesis teisena lõpetanud konkurent tunnistas, et Tänaku vastu ei saanud, kuid usub endiselt oma tiitlivõimalustesse 

Belglane rääkis kodusele väljaandele RTBF, et jääb Walesi etapil tehtuga rahule. “Olen endiselt väga õnnelik. Oli pikk ralli, sõitsime stardist finišini võimete piiril, ei tulnud eksimusi ja saime kõigega kenasti hakkama. Kuid kui Toyotal on Tänak roolis, ei olnud me täna enamaks suutelised. Kui andsime endast kõik, siis mida meilt veel oodata? Mõnikord tuleb olla rahul,” sõnas Neuville.