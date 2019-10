Doping Dohas ajaloolise duubli teinud keskmaajooksja kaitses oma dopingukeelu saanud treenerit ning usub enda puhtusse Toimetas Mihkel Talivee , täna, 19:57 Jaga: M

SIfan Hassan. Foto: AFP/Scanpix

Doha MMil sai ajaloolise saavutusega hakkama Hollandit esindav etiooplane Sifan Hassan: keskmaajooksja võitis nii 10 000 kui ka 1500 meetri jooksu. Vägevad tulemused seab aga suure kahtluse alla tõsiasi, et tema treenerile määrati vahetult enne teise kuldmedali võitu pikk juhendamiskeeld. Sportlane ise on täiesti kindel, et nii tema kui ka treener on saavutanud edu ainult raske vaevaga.