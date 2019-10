ÕL DOHAS | GALERII ja VIDEOINTERVJUU | Magnus Kirt: sain õhus aru, et õlg on liigesest väljas 

See kõik võtab sõnatuks. Kirt võidab teisel katsel visatud 86.21ga hõbemedali, aga... Kuld läheb õhtu suurüllatajale grenadalasele Anderson Petersile. Arvestades üldist maailma odaviske taset, on isegi uskumatu, et kulla hind on seekord 86.89. Ka pronksimehe Johannes Vetteri 85.37 on numbriliselt väikestviisi põrumine.