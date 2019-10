Nõutu Ogier: pingutasin üle maksimumi, aga Tänak oli ikka kiirem... 

Kaks etappi enne hooaja lõppu on üldarvestuses Tänaku edu Ogier´ ees 28 punkti. Valitsev meister pole püssi põõsasse visanud, kuid oma väljavaateid ta väga kõrgelt ei hinda.

"Andsin kogu Walesi nädalavahetuse jooksul endast kõik, aga ikka kaotasin igal katsel natuke aega. Lõpuks polnud me väga kaugel, kuid piisavalt kaugel, et rivaalide seljataha jääda. Ma ei saa sellega rahul olla, aga müts maha Oti ja Toyota ees," arutles Ogier.

"Pole kahtlustki, et Saksamaal oli meie tempo allapoole arvestust. Meil on väga oluline testimine tulemas. See on ainus võimalus võitluses püsida – vajame igat väiksematki arengut, et kiirust juurde saada. Meil on head ideed ja üht-teist oleme juba ka rakendanud," oli Ogier positiivne.