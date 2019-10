MMi üllatusvõitja Kirdi vigastusest: tänasin õnne, et see minuga ei juhtunud! 

"Olen selle nimel tööd teinud, et maailmameistriks tulla. Mul oli suurepärane võimalus võistelda nii paljude tipptegijate vastu," arutles Peters FloTracki videointervjuus.

"Pärast esimest viset hakkasin tõsiselt uskuma, et võin võita. Korrutasin endale kogu aeg, et tulen maailmameistriks! Ja see õnnestuski!"

Grenadale oli see MMilt teine medal. Peters usub, et see on kogu rahvale väga suur asi: "Ma arvan, et terve riik läheb praegu täiesti hulluks!"

Millise pilguga vaatas noormees Kirti, kes viiendal katsel vigastada sai? "Tol hetkel lootsin lihtsalt, et temaga oleks kõik hästi. Ta õlg tuli ju liigesest välja! Tänasin õnne, et see minuga ei juhtunud!" vastas Peters.