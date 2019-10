Henry Lääne | Thierry Neuville kui Paul Keres – kas belglane teeb Mikkolat või Hirvoneni? 

Muide, kindlalt MM-tiitli suunas sammuv Tänak on praegu kasutatava punktikatsesüsteemi ajal ehk alates 2017. aastast maksimumsilmad kogunud viielt rallilt. Neuville'i vastav näit on kaks, Ogier'l üks. Eestlasele pole anda muud võimalikku hinnet kui 5+ .

Muidugi, lõppude lõpuks võtab Tänak koos oma taustatiimiga nii palju aega kui vaja ning see ei vääri kriitikat. Ent üle maailma tulevad artiklid tema järgmise lepingu osas on muutunud ausalt öeldes tüütuks.

Walesis oli tore näha, et enne rallit oli põhifookuses tasavägine tiitliheitlus, mitte ühe mehe tulevik. Nii peakski olema. Ehkki tõele au andes on ka arusaadav, miks Tänakult ja Toyota tiimipealik Tommi Mäkinenilt kontrahti kohta pidevalt küsitakse – see on kuum teema, mis huvitab suurt hulka rallisõpru.