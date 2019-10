Kirdi järel MMi pronksi võitnud sakslane: olen ema surma järel võidelnud depressiooniga 

"Mu ema suri eelmise aasta novembris. Pärast seda on mul väga raske olnud," ütles Vetter võistluse järel ajakirjanikele. "Olen võidelnud depressiooni ja kurbusega. Ma ei tunne, et oleksin täna (eile - toim.) kulla kaotanud. Usun, et ma teenisin pronksi. Pärast kõike maitseb see võiduna."