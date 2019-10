Kirdiga samas linnas üles kasvanud Laanmäe: Magnusel on ennegi õlg liigesest välja läinud 

"Mul on siiralt kahju, et sellise vigastuse sai," sõnas Laanmäe Õhtulehele. "See oli ikka paras šokk. Tõusin püsti ja tükk aega mõtlesin, et päris hull."

Vaatamata ehmatusele usub ta parimat: "Loodan, et Magnus viskas lihtsalt õla liigesest välja, saadi paika, kuu aega on kange, teeb harjutusi, tugevdab ja ongi kõik korras. See oleks kõige parem stsenaarium."

Laanmäe teadis rääkida, et sarnane mure on Kirti ka varem tabanud. Siis oli probleemiks parem õlg. "See juhtus kunagi, kui ta vette hüppas. Pärast käis operatsioonil, midagi seal tehti," selgitas ta.

Võistluse võttis Laanmäe kokku nii: "Grenada vend sai väikese kingituse. Muidugi ei tea, kas Magnus oleks rohkem visanud viimasel katsel, aga ise arvan, et oleks... Kahju, et ta ei saanud lõpuni kulla nimel võidelda. Ta oli kindlasti selleks võimeline."

Kirdi tehnikatreener Heiko Väät ütles, et temal hetkel sportlase vigastuse kohta täpsem info puudub.

"Olen täpselt sama tark kui ajakirjanikud. Nii nagu kirjas oli: viske hetkel oli õlg välja läinud. Rohkemat ma ei tea," tunnistas ta ning lisas, et odaviskajate puhul pole see kuigi haruldane.

Kogenud treenerit valitsesid eile õhtul kahetised tunded: "Hõbeda üle oli hea meel, aga kurb, et hooaeg niimoodi vigastusega lõppes. Nii head kui ka halba," mõtiskles Väät.