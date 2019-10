ÕL DOHAS | Magnus Kirt maas lamades tekkinud mõtetest: peamine mure oli, kas saan ikka medali kätte 

„Olen medali üle superõnnelik. MMile tulles on alati esimene eesmärk üldse kvalifikatsioonist edasi pääseda. Stardinimekiri oli väga tugev. Finaalist medaliga välja tulla on väga hea tunne," rääkis Kirt. „Tõsi, finaali tase ei kujunenud väga kõrgeks, aga vähemalt tundsin, et olen võistluses sees. Sellest ongi praegu kõige rohkem kahju, et ma ei saanud lõpuni võistelda.“

Millest kraadi võrra madalam üldine tase tulla võis? „Tegemist on ikkagi tiitlivõistlusega. Enim mõjutas ilmselt see, et viskasime kaks päeva järjest.“

Selles, et poodiumile jõuavad Magnus Kirt ja sakslane Johannes Vetter, kahtlesid vähesed. Aga et kuldmedal läks Grenada mehele Anderson Petersile, oli üks MMi suurüllatustest.

„Teadsin, et ta võib kaugele visata, ta on sel hooajal USA üliõpilasliigas stabiilselt häid tulemusi näidanud. Täna oli tema kõige parem. Me polnud sel hooajal koos võistlenud, aga tema tulemustel hoidsin silma peal. Tiimi sees ikka rääkisime, et tema jaoks peame valmis olema.“

Kuigi Kirt lahkus pärast viiendal katsel saadud õlavigastust areenilt kanderaamil, saabus ta peagi medalitseremooniale. Käsi rippus kaelas, kuid naeratus oli suul.

„Kõige hullem valu läks üle, kui õlg tagasi paika sai. Nadi tunne olnuks poodiumit tühjaks jätta. Usun, et see oli nii minu kui ka Eesti fännide jaoks oluline, et medali ikkagi seal kätte sain,“ arutles ta.