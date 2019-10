Deivil Tserp | Õlavigastus lõpetas Eesti eksrekordimehe Donald-Aik Silla sporditee 

Praegu ei ole arstid Tõrvast pärit kergejõustiklasele veel täpset diagnoosi pannud, sestap jäävad hinnangud spekulatsioonide tasemele.

Kuus suve hiljem naasis Sild pärast paariaastast pausi tippsporti ning pürgis Sydney olümpiamängudele. Suve lõpus astus ta areenile Kaunases, kus õlg tuligi liigesest välja.

"Mind viidi staadionilt haiglasse, kus oli ühe aknaga pime ruum," rääkis Sild eelmisel sügisel siinkirjutaja sulest ilmunud raamatus "Heiteareenid sangarid". "Arste polnud, lõpuks tuli keegi ja küsis, kas mul tervisekindlustus on. Selgus, et alaliit polnud sportlasi kindlustanud. Laenasin raha, et mulle abi osutataks. Nii kaua oli õlg liigesest väljas. Mul oli kodutu tunne. Nägin, et sellest seisust ma sportlasena enam püsti ei tõuse. Mujal maailmas oleks samasuguse vigastusega odaviskaja ära remonditud. Näiteks Jan Železnyl ja Seppo Rätyl on sarnaseid probleeme olnud. Mina teadsin, et Eestis pole variantigi."

Kordan veel kord, et praegu on raske öelda, kas Silla ja Kirdi vigastused on täpselt samasugused. Küll aga saan kinnitada, et kahekümne aastaga on meditsiinis väga palju muutunud. Eesti mulluse parima meessportlase terveksravimise huvides tehakse kõik, mida on võimalik teha. Kui meie asjatundjate teadmistest ja oskustest ei piisa, küsitakse nõu välismaa spetsialistidelt.