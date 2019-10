DIE LAATSARET! Tervisehädad jätavad Saksamaa jalgpallikoondise mänguks Eestiga võib-olla ilma kuni 14 mehest

Homsest kohtumisest Argentinaga jäävad kindlasti eemale ründaja Timo Werner, keskkaitsja Jonathan Tah (23) ja lihaseprobleemiga maadlev poolkaitsja Ilkay Gündogan (28). Werner ja Tah on hädas külmetusega. Samuti on kahtluse all Marco Reusi (30) kaasalöömine. Dortmundi Borussia staari segab põlvetrauma. Eesti vastu võivad Werner, Tah ja Gündogan aga platsile joosta.