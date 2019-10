Soome ortopeed Kirdi vigastusest: kui juhtus nagu odaviskajatel tavaliselt, ei saa täisjõuga oda visata varem kui kuue kuu pärast 

"Tavalise inimese õlg peaks sarnase vigastuse korral saama terveks kahe kuuga. Aga kui odaviskajal läheb õlg liigesest välja, siis tavaliselt tähendab see ka, et kõhred on puruks. Sellisel juhul ei saa täisjõuga oda visata varem kui kuue kuu pärast," sõnas Karila.

Mida arvab Karila Kirdi võimalustest osaleda järgmise aasta juuli lõpus algaval Tokyo OMil? "Kui katki on vaid õlaliigese kõhrerõngas, see tehakse kiiresti korda ning taastumine läheb hästi, siis on tema võistlemine OMil võimalik. Tõsi, see vigastus jätab tema ettevalmistusele kõva jälje," lausus Soome spetsialist.