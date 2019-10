Maailmameister pudenes lapsiku vea tõttu konkurentsist juba enne võistluse algust 

"Kui adusin, et eksisteerib ka teine Barnsley, oli juba liiga hilja, et sinna jõuda. Loodetavasti õnnestub mul tänavu ikkagi mõni matš mängida," säutsus Robertson.

Tähelepanelikumad poolehoidjad teadsid kommenteerida, et australlane on samast turniirist varemgi osa võtnud, kuid ka neile oli 2010. aasta maailmameistril vastus olemas. "Tavaliselt roolib mu semu, kuid sel korral oli ta nii isekas, et tahtis ise teisel võistlusel osaleda," lisas ta lõõpides.