WRC Tommi Mäkinen kardab, et sahkerdav kihlatu mõjutab Latvala sõitmist: mina ei suudaks sellises olukorras üldse keskenduda Ohtuleht.ee , täna, 09:20

Jari-Matti Latvala koos kihlatu Maisa Torppaga Foto: Instagram @maisatorppa

Eelmise nädala lõpus kirjutas Soome kõmuväljaanne Seiska, et Jari-Matti Latvala kihlatu Maisa Torppa (28) on kevadest saati rallimest teise mehega petnud. Toyota tiimipealiku Tommi Mäkineni arvetes on see mõjutanud ka soomlase sõitmist.