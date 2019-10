Mäkinen vihjas taas, et tuleva hooaja sõitjate osas kuulub lõplik sõna Jaapanile 

Tänavu kihutavad Toyota masinatega veel Kris Meeke ja Jari-Matti Latvala, kes hoiavad kaks rallit enne hooaja lõppu MM-sarja üldarvestuses vastavalt viiendat ja seitsmendat kohta.

Ka soomlane tunnistab, et tema arvamus 40aastasest pedaalitallajast on hooaja jooksul paranenud: "Nii on, kui vaatame, kuidas Kris on hooaja teises pooles sõitnud. Pärast Soome rallit on ta ainult soliidselt esinenud ning rahulikuks jäänud. Ta on kiire sõitja ning teinud viimasel ajal head tööd. Ehk vigu pole enam esinenud."

Kas see tähendab, et Meeke'il on Latvalast suurem võimalus teenida uueks hooajaks leping? "Ma ei saa seda veel öelda. Seda otsustatakse suuremas ringis, kuhu kuuluvad ka Jaapani ninamehed. Ilmselt istume sellel nädalal tuleviku osas maha," vastas neljakordne ilmameister.

Delfi kirjutas, et Walesi rallil sõnas Mäkinen, et tema unelmate koosseis tulevaks hooajaks oleks Tänak, Meeke ja Kalle Rovanperä.



"Juu nad tahtsid seda niimoodi kirja panna. Õige unelmate koosseis oleks ilmselt ikkagi Tänak, Sebastien Ogier ja Thierry Neuville," täpsustas soomlane ennast Ilta-Sanomatile.