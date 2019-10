Juventuse superstaar on tulevasele ämmale pinnuks silmas: vihkan teda! 

"Paulo viis Oriana endaga Euroopasse. Olen talle ka öelnud, et vihkan teda seetõttu, kuid tema vastab vaid, et hoolitseb kallima eest. Hiljuti, kui sai täis aasta, mil Oriana on minust eemal olnud, tahtsin ennast ausalt öeldes ära tappa," vahendab Itaalia väljaanne La Gazzetta dello Sport näitlejannast ema sõnu.

"Ma ei näinud teda vahepeal koguni neli kuud ja seda oli liiga palju. See oli raske etapp. Samas mõistan, et elus peab olema valmis vanadest asjadest lahti laskma ning neid uutega asendama."

Ühtlasi kommenteeris Catherine oma tütre lesbisuudlusi Oriana hittsingli "Stay Or Run" videos. "Ma armastan seda, kuidas Oriana teist naist suudles. Minu arvates on see imeilus. Mulle meeldib tunda ennast samuti vabana, et sa võid teha kõike, mida soovid. Kõik, mida ma mõtlesin oligi – vau... ma võiksin naisesse ära armuda. Olen kindel, et suudaksin ka naisega suhtes olla."