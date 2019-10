Noortekoondisest hoiduv ründetalent kõmmutas Itaalias hooaja viienda värava 

Viimati oli 16aastane edurivimees täpne saapamaa U17 liiga B-divisjonis, kui tema koduklubi Hellas Verona tegi 1:1 viigi Udinesega. Kokku on Nõmme Unitedist tuule tiibadesse saanud Jürgens tänavu sügisel väravavõrku sahistanud juba viiel puhul.

Eesti jalgpalliliidu (EJL) president Aivar Pohlak lahkas hella teemat viimati Betsafe'i podcastis, kui sõnas Kalev Kruusile, et tema arvates ei mahu Jürgens sama põlvkonna teise ründetalendi, Saksamaa kõrgliigatiimi Freiburgi noorteakadeemiasse kuuluva Aleksandr Šapovaloviga lihtsalt ühele väljakule ära.

"See on nii keeruline olukord, et isegi mina ei saa seal midagi parandada. Norbert (U17 koondise peatreener Norbert Hurt – toim.) on Jürgensi isaga mitu puuda soola ära söönud ja teinud oma parima, mis võimalik. Minu enda kahtlus on seda lugu vaadates, et nad ei mahu Šapovaloviga koos väljakule," lausus Pohlak.

"Olen üldiselt inimene, kes on probleemide lahendaja. Arvan, et ma olengi kõik probleemid ära lahendanud. See on selline olukord, kuhu on kuradi raske sekkuda. Ma ei tea seda võtit või lahendust. Tajun, et ma ei suuda seda lahendada."

"Norbert on mulle sõnastanud, et tema tajub, kuidas isa tahab, et me ei kutsuks teda koondisse. Et meie närvid ütleks esimesena üles. Ta on võtnud eesmärgiks, et seda ta ei luba. Tema on nii kannatlik kui vähegi võimalik," lisas president.

EJL panustab U17 koondisesse väga palju, kuna järgmisel aastal toimub Eestis selle vanuseklassi EM-finaalturniir. Mõni nädal tagasi rõõmustasid meie noormehed siinset jalgpalliüldsust, kui alistasid 0:2 kaotusseisust Hispaania 3:2. Lisaks on U17 rahvusesindus tänavu üle olnud veel Hollandist, Prantsusmaast ja Rootsist.

Aivar Pohlaku täispikk intervjuu Betsafe'i podcastis: