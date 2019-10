Soomlased jagunevad Kirdi osas kahte leeri: mõned näevad teda olümpial, teised mitte 

Kui meie näeme asja sinimustvalgete prillidega, siis soomlastel neid ees pole. Odavisketreener Petteri Piironen avaldas pärast MM-finaali Soome rahvusringhäälingule arvamust, et Tokyo olümpiamängudeks Kirt ära ei taastu. "Kui ta nihestas õlga ja rebestas ka midagi kõõluses, siis on kümme kuud väga lühike aeg, et end korda saada," sõnas ta.