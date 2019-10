WRC Tiimi lubamatu eksimus maksis Neuville'ile Walesis väärtuslikke sekundeid ja potentsiaalse võidu Ohtuleht.ee , täna, 14:00 Jaga: M

Thierry Neuville. Foto: Imago Sport / Scanpix

Kaks etappi enne hooaja lõppu on autoralli maailmameistritiitel Thierry Neuville'i sõrmede vahelt taas ära libisemas. Viimasel kolmel aastal MM-sarja kokkuvõttes "hõbedaga" leppinud belglasel on praegu kolmandana koos 199 punkti, mida on 41 silma vähem, kui üldliidril Ott Tänakul.