Tänaku alistamisest unistav Neuville: vajame, et Toyota laguneks. Seda on ju tihti juhtunud 

Eestlane edestab teisel kohal olevat Sebastien Ogier'd 28 silmaga ehk võib tiitli kindlustada juba 25.-27. oktoobrini sõidetaval Kataloonia rallil, mis on hooaja eelviimane etapp. Novembri keskel kihutatakse Austraalias.

Tänaku taltsutatav Toyota Yaris on tänavu korduvalt tehniliste probleemidega silma paistnud ning see on Saaremaalt pärit roolikeerajalt varastanud mitmeid punkte.

Prantsusmaa tunnustatud väljaandega L'Equipe vestelnud Neuville ei salanud, et vajab Toyota probleemide jätkumist. "Vajame, et Toyota laguneks, muidu on olukord keeruline. Samas teame, et see on nendega tihti juhtunud," lausus belglane.

Seitsmendat järjestikust tiitlit jahtiv Ogier pole enne Katalooniat kuigi optimistlik, sest suurem osa rallist sõidetakse asfaldil, kus tema leivaisa Citroen on tänavu olnud ülimalt kehv. See on üllatav, kuna varasemalt peeti Prantsusmaa tootja masinat rallikarusselli parimaks asfaldiautoks.