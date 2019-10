Magnus Kirt: on põhjust mõelda, et võistlen Tokyo olümpial

"Õlaliigese nihestusega kaasnenud kahjustused olid esialgselt arvatust väiksemad. Hetkeseisuga võib öelda, et olümpia-aastale mõeldes on lootust Magnuse õlg selleks ajaks võistluskorda saada," kommenteeris Kirdi raviarst doktor Madis Rahu Eesti Kergejõustikuliidu pressiteate vahendusel.

Rahu ja füsioterapeut Indrek Tustit on edasise ravitaktika osas konsulteerinud kahe erineva spetsialistiga väljastpoolt Eestit, kes on sarnaste traumadega palju kokku puutunud.

Eesti Rahvusringhäälingu telesaates "Ringvaade" käinud Kirt kinnitas, et ehkki ta kartis tõsist vigastust, on trauma uuringute järgi oodatust kergem.

„Teades diagnoosikillukest, mille praegu saime, on põhjust mõelda, et olen olümpial rivis. Kindlasti ei taha sinna minna lihtsalt rivvi, vaid mu eesmärk on alati olla stabiilselt hea. Loodan, et olen seda ka järgmisel hooajal,“ sõnas Kirt.