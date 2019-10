Kurb soomlane: see on skandaal, et oleme isegi Eestist nii palju tagapool 

See oli Soomele neljas järjestikune medalita lõppenud MM. Koondise parimana teenis Lassi Etelätalo meeste odaviskes 82.49ga neljanda koha. "Ausalt öeldes olid tulemused oodatud tasemel. See on skandaalne, et oleme Rootsist, Norrast ja isegi Eestist nii palju taga," üllitas Silvennoinen.