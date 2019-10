FOTOD | Ungari olümpiavõitja sattus suurde seksiskandaali 

Nimelt on meediasse jõudnud kaadrid ja pildid sellest, kuidas ta eelmisel suvel Vahemerel jahiga sõites prostituute ja kokaiini naudib. Lisaks heidetakse Borkaile ette, et filmilindile jäädvustatud lõbureisi finantseeris ta riigirahadega.

Borkai tõusis kodumaal staaristaatusesse pärast 1988. aasta Seouli olümpiamänge, kus ta sai sportvõimlemises hobusekavas kaela kuldmedali. Pärast sportlasteele joone alla tõmbamist sukeldus ta poliitikasse. Aastatel 2010-2017 oli ta Ungari Olümpiakomitee president, praegu on ta ametis Györi meerina.

Borkai andis nädala alguses pressile teada, et tema pole kõnealuseid videosid veel näinud, mistõttu ei hakanud ta detailidesse laskuma. Küll lükkas ta ümber väite, justkui oleks lõbureisi finantsid tulnud riigikassast.

"Ma tegin vea, aga see juhtus juba mõni aeg tagasi ning mu perkond on sellest teadlik. Nemad toetavad mind. See reis pole tehtud riigiraha eest," sõnas 54aastane linnapea meediale.