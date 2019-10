Mäkinen: Walesi ralli triumf ei muuda meie jaoks mitte midagi! 

Jutt käib meeskondlikust meistritiitlist, millele ihuvad hooaja hilises faasis hammast veel Toyota, kes soovib kaitsta mullust esikohta, ning Hyundai, kes on pärast 2014. aastal sarjaga taasliitumist olnud küll kolmel puhul teine, kuid mitte kordagi esimene.

Hetkel on Hyundail koos 340 ja Toyotal 332 punkti, kuid kahel alles jäänud etapil on maksimaalselt võimalik koguda veel 86 silma, mistõttu on kõik väga-väga lahtine.