Andres Sõber | Roberts Štelmahers on Kalev/Cramo ajaloo parim treener! 

Korvi alla on Cramol muidugi lisajõudu vaja. See võiks olla mängija, kes jaksab joosta, sest Štelmahersi stiil nõuab seda. Kui uus mees on Kangurist ja Kitsingust kuus-seitse sentimeetrit pikem, paneb katteid ja võtab lauda, on asi korras.

***

Eurosarjas mängimine pole odav lõbu. Mäletan, kuidas saime Rakvere Tarvaga üks hooaeg 50 000 - 60 000 eurot miinust. Mul näiteks ostis üks sõber lennukipiletid, et saaksime Belgiasse sõita. Ent Tartu on Eesti mõistes suur linn ja küll nad leiavad raha.

Samas ei näe ma praegu suurt mõtet kõige nõrgemas eurosarjas pallida. Mängigu korralikult Eesti-Läti liigat, leidku õiged mehed ja andku noortele võimalusi. Mida see annab, kui nad alagrupiturniirile jõuavad? Mul käisid ka Mihkel Kured ja Kristo Saaged seda mängimas. Lõpuks on ikka nii, et Rapla paneb neile vasakult ja paremalt.

Kui on eurosarjaks piisavalt raha, palka endale kaks head venda – üks tagaliini, teine korvi alla. Siis on minek alagrupiturniirile kindel. Tartu peatreener Priit Vene tassib leedulasi sisse ja nad on kvaliteedilt nagu on. Samas, eks igaühel ole omad viisid.

Mina olen ameeriklaste fänn. Osalt ka tänu sellele, et see on Eesti korvpallile hea märk, kui lapsed näevad, kuidas tuleb visata ja põrgatada. Pallitehnika on neil kõige parem ning sealt on nii mõndagi õppida.

Tartu vastane Joensuu Kataja on alati päris hea olnud. Hiljuti oli nende peatreeneriks Jukka Toijala, kes kandideerib kangesti Eesti koondise juhendajaks.