AMETLIK! Dani Sordo pani oma tulevikuspekulatsioonidele punkti 

"Olen väga rahul, et jätkan Hyundai ridades ka seitsmendat aastat," sõnas seitsmeks ralliks lepingu sõlminud pedaalitallaja. "See meeskond on muutunud minu jaoks juba perekonnaks, kellega oleme kogenud fantastilisi hetki."

Kaks nädalat tagasi Autospordiga vesteldes kiitis ta ka tiimipealik Andrea Adamot: "Ta on väga otsekohene – võin talle vajadusel öelda värdjas, ent pärast seda võime ikkagi koos kohvile minna. Tunnen ennast siin hästi, mind austatakse ning minuga ka arvestatakse."

Adamo on oma valikuga mõistagi rahul: "Dani on tänavu näidanud, et ta on jätkuvalt üks mitmekülgsemaid sõitjaid WRC-sarjas. Tema triumf Sardiinias oli täiesti erakordne, kuid ta on näidanud head kiirust ja potentsiaali ka teistel rallidel. Seetõttu on loogiline temaga jätkata ka tuleval aastal.

Suvel ringlesid ka kuulujutud, mis viisid hispaanlast tulevaseks hooajaks Toyota leeri, kuid Sordo sõnul ei teinud Tommi Mäkinen talle ühtegi pakkumist.