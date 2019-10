KAHJU! Äsja Walesi teedel kihutanud Solberg jääb Saaremaa rallilt kõrvale 

Numbri all 3 saab rajale 2015. aasta Saaremaa ralli võitja Egon Kaur, kelle Ford Fiesta Proto auto kõrvalistmel võtab koha sisse Silver Simm. Lisaks on Ford Fiesta Protol rallile startimas veel Roland Murakas – Kalle Adler.

Eesti meistrivõistluste lõppvaatusele on Eesti võistluspaaridest starti tulemas R5 autodega neli võistluspaari. Esimesed neist on tänavu ERC Junior meistrivõistlustel kolm etappi võitud saare oma mehed Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R5). Kohe nende järel saavad stardi Priit Koik – Alari-Uku Heldna (Ford Fiesta R5) ja numbri all 7 uue Škoda Fabia R5 autoga Raul Jeets – Andrus Toom.

Ford Fiesta R5 autoga, mis kandmas numbrit 15 on 4WD debüüti tegemas tänavused Junior WRC sarja kuuendad mehed Roland Poom – Ken Järveoja. Üldse on Saaremaal kokku startimas 12 R5 autot. Esimesed väliskülalised leiab stardirivist numbri alt 8, kelleks on Martynas Samsonas – Ervinas Snitkas (Ford Fiesta).



Sarnaselt EMV2 klassiga on enne Saaremaa rallit meistrid selgunud ka EMV3 (2WD - R2,R1,A6) klassis ja Estonian Junior Challenge arvestuses. Nii EMV3 meistritiitli, kui Estonian Junior Callenge 90 000eurose peaauhinna võitsid Ken Torn – Kauri Pannas.