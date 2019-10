Tommi Mäkinen viskas Neuville'i suunas valusa ninanipsu 

Intervjuus Prantsusmaa väljaandele L'Equipe sõnas belglane, et kulla nimel sõitmiseks on vaja, et tänavu lagunema kippuv Toyota teeks seda ka Hispaanias ja Austraalias.

"Vajame, et Toyota laguneks, muidu on olukord keeruline. Samas teame, et see on nendega tihti juhtunud," sõnas Neuville. Lisaks tõi belglane välja, et alates Saksamaa rallist, kui Jaapani autotootja oli reeglitäpsustuse tõttu sunnitud kasutusele võtma uue tagatiiva, on Toyota kiiruslik ülekaal kõvasti vähenenud.