TOHOH! Messi tunnistas, et soovis Barcelonast lahkuda 

Kuid just sel perioodil tundis Messi, et on paras aeg lahkuda. “Hetkeil, mil oli kogu see segadus maksudega, soovisin ära minna. Mitte, et Barcelonat hüljata, vaid tahtsin Hispaaniast lahkuda. Tundsin, et mind ei koheldud õiglaselt ning ma ei tahtnud siia jääda,” rääkis argentiinlane Hispaania raadiole RAC1.