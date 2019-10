Jalgpall OI-OI! Hispaania jalgpallilegendi ähvardab pikk vanglakaristus Toimetas Mihkel Talivee , täna, 19:02 Jaga: M

Xabi Alonso Müncheni Bayerni särgis. Foto: AP/Scanpix

Karjääri jooksul klubidest nii Liverpooli, Madridi Reali kui ka Müncheni Bayerni värve esindanud ning nendega ohtralt tiitleid võitnud Xabi Alonsot ähvardab viie aastane vanglakaristus. Põhjuseks aastatel 2010-2012 toime pandud maksupettused. Sellist tüüpi seaduse rikkumised pole jalgpallurite seas just haruldased, kuid erinevalt eelmistest kordadest on see juhtum jõudnud kohtusse.