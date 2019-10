Jalgpall Ronaldo ja Juventuse vastu koosseisu nimetatud Eesti jalgpallur: see andis kõvasti lisamotivatsiooni Oliver Lomp , täna, 21:15 Jaga: M

TALENT: Georgi Tunjov (paremal) saab Itaalias nuusutada tõelise tippjalgpalli hõngu. Foto: Erakogu

Mis ühendab Mart Poomi, Ragnar Klavanit ja Georgi Tunjovit? Need, kes igat spordiuudist hoolega ei jälgi, küsivad esmalt ilmselt, kes see Tunjov üldse on, kuid just need kolm meest on maailma klubijalgpalli absoluutsele tipule olnud kõige lähemal.