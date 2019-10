WRC Suhteskandaali jätk: kas Latvala kihlatut ei lubata Toyota meeskonna juurde? Ohtuleht.ee , täna, 09:55 Jaga: M

Jari-Matti Latvala. Foto: AFP/Scanpix

Eelmise nädala lõpus kirjutas Soome kõmuväljaanne Seiska, et Jari-Matti Latvala kihlatu Maisa Torppa (28) on kevadest saati rallisõitjat teise mehega petnud. Nüüd selgus, et Torppat pole juba ammu nähtud MM-etappide ajal Toyota tiimi alas, sest teda ilmselt ei lubatagi sinna.