Eesti võitles Valgevene vastu välja viigi ja avas lõpuks punktiarve!

Nüüd on võimalus vigade paranduseks. Laiemat pilti vaadates võib olla tegemist üldse viimase võimalusega punktiarvet avada, sest valikturniiri kahes järgmises kohtumises tulevad vastu jalgpallimaailma täielikku tippu kuuluvad Saksamaa ja Holland, kust on väga keeruline viiki või võitu oodata. Esimest neist võõrustab Eesti juba pühapäeval Lillekülas.

Läbi ajaloo on Valgevene olnud Eestile üsna mugav vastane, sest kokku on kohtutud seitse korda ning Eestil on kirjas neli võitu ja kolm kaotust. Sinisärgid on neis matšides löönud kaheksa väravat, millest omakorda pooled kuuluvad Andres Operi nimele. Viimati sahistas valgevenelaste võrku Erik Sorga.