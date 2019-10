WRC Soome ralliässa peredraama sai kurva, kuid oodatud lõpplahenduse Ohtuleht.ee , täna, 11:57 Jaga: M

Jari-Matti Latvala ja Maisa Torppa. Foto: Instagram

Soome ralliäss Jari-Matti Latvala tühistas aasta viimasele päevale planeeritud pulmapeo, sest viimaste nädalate jooksul on selgunud, et tema kihlatu Maisa Torppa on Latvalat kevadest saati petnud, kirjutab Seiskä.