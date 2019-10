Võimsa Eesti rekordi ujunud Zirk: kindlasti ei oodanud ma nii head aega 

Mulle meeldis väga ajaloo esimene ISL võistlus. Tõsine tiimi tunne tekkis ja polnud sellist tunnet nagu võistleksin enda jaoks. Sain ka sellest aru, et selles liigas on ajad teisejärgulised. Kõik oleneb sellest, kes saab esimesena käe seina ja toob tiimile rohkem punkte. Kindlasti uus formaat ehk otse finaalid ja palju starte lühikese aja jooksul vajab harjumist. Arvan, et aja möödudes arenen nii ma ise kui ka treenerid ja õpime, kuidas selliseks võistluseks valmistuda, kohapealse tiheda graafikuga toime tulla ning sellest taastuda.

Kregor Zirgi stiilinäide suvel toimunud MMilt. Foto: afp

Olen järgmiseks etapiks samamoodi valmis nagu esimeseks. Nüüd on ka väike kogemus juba olemas ja närve kulub vähem. Minu arvates on see hea, et järjest võisteldakse. Nii hoiavad ujujad ja korraldajad selle liiga mõtet käimas (inglise keeles: keeping momentum) ja ISL on üldiselt rohkem pildis. Neid võistlusi saab võtta ka väga hea treeninguna. Kõikide ujujate jaoks on see üks osa ettevalmistusest olümpiamängudeks.