RETRO! Kuidas valmis Lilleküla staadion? Jüri Mõis: „Armee ja jalgpall on riigile võrdse tähtsusega.“ 

Lilleküla jalgpallistaadioni ehitus on omaette peatükk meie jalgpalliloos. Kuigi staadionit ehitas FC Flora, oli algusest peale selge, et sellel hakkab mängima ka koondis. Käis suur võidujooks ajaga, et esimesed MM-valikmängud Hollandiga 2. juunil ja Iirimaaga 6. juunil saaksid uuel ovaalil peetud. Eksisteeris isegi võimalus, et kui staadion mängukõlblikuks ei saa, peab kodumängu pidama Helsingis, Tamperes või Riias, sest Kadrioru staadion oli remondis.

Lilleküla jalgpallistaadioni ümbrus sajandi alguses. Foto: JAREK JÕEPERA

Samal teemal Jalgpall Ajalooline päev! Pühapäeval ületatakse suure tõenäosusega 1938. aastast püsinud rekord Siinkirjutaja helistas Eesti Päevalehe ajakirjanikuna Helsingi Finnairi staadioni tegevdirektorile Jorma Koskinenile, et uurida soomlaste valmisolekut meie mängu võõrustada, ning jutukaaslane, kes arvas ekslikult, et olen Eesti Jalgpalli Liidu töötaja ja tahan broneerida Finnairi staadionit, lausus: „Kas te ei saa mulle kirjalikult taotlust saata?“ (EPL 2.11.2000). Meedia raporteeris 2001. aasta kevadel järjepidevalt seisust ehitustandril. Vaatame lähemalt.

31. märts, Õhtuleht. Tänavu manala teele läinud ajakirjanik Jüri Pino kirjutab kolumnis, et tal on isegi spordivõõrana staadionist hea meel, ja võrdsustas selle teatriga: „Nii et tervitan üritust. Isegi kui ise kunagi staadionile ei jõua. Teatrisse ammugi mitte. Võibolla lapsed...“

5. aprill, Postimees. Flora president Aivar Pohlak teavitab, et Flora on oma esimese poolaasta vahenditest eraldanud kümme miljonit krooni (641 000 eurot) staadionile. FIFA 15 ja UEFA 10 miljonit krooni on samuti kasutatud ja linnavalitsusega sõlmitud leping toob 40,6 miljonit krooni juurde. FIFA-lt oli saada veel 15 miljonit ja Pohlak lootis, et maikuus Eestit külastavalt FIFA presidendilt Sepp Blatterilt õnnestub veel toetust saada.

6. aprill, Õhtuleht. Staadionit ehitava Roxor Ehituse tehniline tegevjuht Kalev Ramjalg pihib: „Tajun, et jalgpall poeb aina rohkem hinge. Kujutan juba vaimusilmas ette, kuidas Eesti siin 2. juunil mängib. Samamoodi adun, kuidas silm sel päeval märjaks läheb. Praegu on vara töinata – tööd tuleb teha, jäägu muud rõõmud pingelangu ajaks!“

Tallinna linnapea Jüri Mõis lisab: „Armee ja jalgpall on riigile võrdse tähtsusega. (..) Leian, et kohalik omavalitsus peab esimese vutistaadioni valmimist toetama.“