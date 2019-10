Jaapanit tabav supertaifuun jätab ära vähemalt kaks ragbi MMi kohtumist ja ähvardab muuta F1 etapi ajakava 

Kindlasti ei toimu laupäevased ragbimatšid Inglismaa ja Prantsusmaa ning Uus-Meremaa ja Itaalia vahel. BBC teatel loodetakse veel hetkel, et Šotimaa ja võõrustajamaa Jaapan saavad pühapäeval mõõtu võtta.

Taifuuni ohtlikkusest on teadlikud ka vormel 1 Jaapani GP korraldajad, kes soovivad siiski, et võidukihutamiste ajakava väga palju muuta pole vaja. Sellegipoolest lubati, et tormi tegutsemist jälgitakse valvsalt. Etapp toimub Suzuka ringrajal, mis asub Tokyost 300 kilomeetri kaugusel.